Speciale energia: Confagricoltura, decreto accelera su rinnovabili ma non risolve il problema dei costi

- Luci ed ombre per il Dl Energia: Confagricoltura apprezza gli importanti interventi sulla semplificazione e sulle risorse per l'ulteriore sviluppo delle rinnovabili, richiesti proprio dall'organizzazione degli imprenditori agricoli, e l'eliminazione del pagamento della commissione di garanzia per le operazioni di finanziamento alle imprese con problemi di liquidità per l'aumento dei prezzi per l'energia. Lo scrive Confagricoltura in una nota, aggiungendo che “non si interviene in modo efficace sulla compensazione del caro bollette per le imprese agricole”. Il Dl prevede semplificazioni per gli impianti tra 50 e 200 chilowatt con la presentazione del modello unico, e sull'iter autorizzativo per gli impianti rinnovabili in aree idonee. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. Per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili è previsto, per le imprese che effettuano investimenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un credito d'imposta, nel limite di 145 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. (Com)