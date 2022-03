Speciale energia: Spagna, Navantia e Repsol collaborano per decarbonizzare il trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia, azienda pubblica spagnola dell'industria della difesa, e l'energetica Repsol hanno firmato una collaborazione per soluzioni innovative per decarbonizzare il trasporto marittimo. Le due aziende valuteranno congiuntamente le prestazioni dei nuovi combustibili liquidi a bassa impronta di carbonio che saranno forniti da Repsol (biocarburanti avanzati prodotti da rifiuti e combustibili sintetici) nei motori prodotti da Navantia per la propulsione e la generazione. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energy News", questi nuovi combustibili rappresentano una valida alternativa per la decarbonizzazione a breve e medio termine del settore marittimo, poiché potrebbero raggiungere una riduzione del 100 per cento delle emissioni. (Spm)