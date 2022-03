Speciale energia: Eni inaugura il suo secondo parco eolico in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, attraverso la sua controllata Arm Wind Llp, ha inaugurato il parco eolico Badamsha 2, situato nella Regione di Aktobe nel Kazakhstan. Alla cerimonia di inaugurazione, riferisce una nota, hanno partecipato le autorità nazionali, regionali e locali e l’ambasciatore d’Italia in Kazakhstan, Marco Alberti. Il parco eolico Badamsha 2, con capacità pari a 48 megawatt è stato assegnato ad Eni a seguito di un'asta organizzata dal ministero dell’Energia di Nur-Sultan ed è entrato in esercizio commerciale a settembre 2021, a circa 12 mesi dall'inizio dei lavori. Badamsha 2 è il secondo progetto eolico di Eni nella regione di Aktobe e raddoppia la capacità installata del parco eolico di Badamsha 1 da 48 megawatt, entrato in esercizio all’inizio del 2020 e, ad oggi, pienamente operativo. Ad oggi le turbine eoliche di Badamsha 2 sono le più grandi del Kazakhstan sia per dimensioni (diametro del rotore pari a 158 metri, hub posto ad una altezza di 101 metri) che per potenza (4,8 megawatt ciascuna), con una produzione annuale di energia che si stima possa arrivare fino a 200 gigawattora, che equivale al consumo energetico di circa 37 mila famiglie, e un risparmio complessivo di CO2 pari a 173 mila tonnellate all'anno. Il parco eolico di Badamsha 2 ha anche promosso localmente la creazione di posti di lavoro raggiungendo un picco di 300 persone presenti quest’anno nel cantiere. A fine 2019, a seguito di un'asta, Eni si è aggiudicata anche un progetto fotovoltaico da 50 megawatt nella regione del Turkestan, attualmente in costruzione. Questi progetti sono coerenti con l'impegno di Eni nel processo di transizione energetica in corso e contribuiscono agli obiettivi di neutralità carbonica del Kazakhstan. Arm Wind, interamente controllata da Eni gas e luce - Plenitude, sosterrà la strategia di Eni nel settore delle rinnovabili che ha l’obiettivo di raggiungere un portafoglio equilibrato e diversificato di oltre sei gigawatt di capacità installata rinnovabile entro il 2025 e di oltre 15 gigawatt entro il 2030. (Com)