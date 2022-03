Speciale energia: Gallone (FI), bene governo su autotrasportatori ma servono misure strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi che sta colpendo pesantemente il settore dell'autotrasporto, messo in ginocchio dall'aumento del costo del carburante, ha trovato una prima risposta nel decreto Energia. Lo stanziamento di 80 milioni di euro sono indubbiamente una boccata d'ossigeno per le migliaia di autotrasportatori che in questi giorni hanno protestato incrociando le braccia con gravi ricadute su tutto il territorio nazionale. Bene dunque le misure del decreto con 20 milioni per sostenere il costo dei pedaggi, 55 milioni per calmierare l'acquisto di AdBlu e Gnl e 5 per aumentare la deduzione forfettaria sulle spese non documentate". Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile nazionale del dipartimento Ambiente del partito. "Si tratta di interventi emergenziali che servono a tamponare una crisi senza precedenti, ma è fondamentale intervenire con misure strutturali che possano sostenere una categoria così importante - continua la parlamentare in una nota -. E' necessario sin da ora lavorare per prevedere meno tasse sul lavoro, la rimodulazione delle accise, agevolazioni fiscali e incentivi per le ditte che si sono convertite al Gnl o che hanno intenzione di farlo, con l'intento virtuoso di coniugare lavoro e salvaguardia dell'ambiente. E' in questa direzione che Forza Italia sta lavorando per portare in Parlamento proposte concrete a sostegno degli autotrasportatori". (Com)