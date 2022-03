Speciale energia: ministro del Petrolio egiziano incontra vicepresidente Bers, focus su Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell'Egitto, Tarek el Molla, ha incontrato il vicepresidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per le politiche e i partenariati (Bers), Mark Bowman, per discutere della cooperazione tra le due parti nei settori della riduzione delle emissioni di CO2, dell'energia pulita, del petrolio e dei livelli dei prezzi del gas naturale, oltre che dei preparativi in corso per in vista del vertice mondiale sul clima Cop27, che si terrà a Sharm el Sheikh a novembre. L'Egitto è impegnato in accordi internazionali che mirano a preservare l'ambiente e ridurre le emissioni, il primo dei quali è l'accordo sul clima di Parigi, ha affermato El Molla, sottolineando che Il Cairo ha adottato una strategia per passare a un uso più pulito dell'energia e ridurre le emissioni di carbonio, nel quadro della visione per lo sviluppo sostenibile "Egitto 2030". (Cae)