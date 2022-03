Speciale energia: Opec+, confermato aumento produzione petrolio di 400mila barili ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli Stati produttori non membri del cartello, tra cui la Russia, hanno confermato il programma di graduale aumento della produzione di greggio di 400 mila barili al giorno in più ad aprile. E' quanto emerso al termine della 26esima riunione ministeriale Opec e non Opec, che si è tenuta in video conferenza, secondo quando riferisce un comunicato stampa. "L'attuale volatilità non è causata da cambiamenti nei fondamentali di mercato ma dagli attuali sviluppi geopolitici", si legge nel comunicato stampa. La prossima riunione è prevista per il prossimo 31 marzo. (Com)