Speciale energia: Germania, il governo attiva le riserve nazionali di petrolio

- Il governo federale ha attivato le riserve nazionali di petrolio In risposta alla guerra in Ucraina e per calmare il mercato del greggio. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima. Il titolare del dicastero, Robert Habeck, ha dichiarato: “Stiamo fornendo un contributo al concerto internazionale, in tempi come questi è importante agire uniti”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la decisione è stata “coordinata a livello internazionale” e mira a stabilizzare il prezzo del petrolio, in netto aumento a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il rialzo del costo del greggio costituirebbe un segno delle prime interruzioni nelle forniture. Tuttavia, al momento non si registrano restrizioni alle importazioni di petrolio in Germania. Finora, la Germania ha attivato la riserva nazionale di petrolio, sempre sulla base di una decisione congiunta degli Stati parte dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie). Si tratta della guerra del Golfo del 1990/91, degli uragani Katrina e Rita che colpirono gli Stati Uniti nel 2005 e dell'interruzione delle forniture di petrolio alla Libia nel 2011, causate dal conflitto nel Paese. (Geb)