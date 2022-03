Speciale energia: Sut (M5s), correre su rinnovabili per difendere imprese da aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha evidenziato l’urgenza di interrompere in tempi brevi la nostra dipendenza dal gas, accelerando il percorso incentrato sulle ecoenergie avviato dal Movimento cinque stelle. Lo afferma Luca Sut, capogruppo del M5s in commissione Attività produttive. “Alle semplificazioni nel settore delle rinnovabili introdotte dal decreto Energia appena pubblicato in Gazzetta ufficiale - prosegue - vanno aggiunti nuovi interventi per sburocratizzare gli iter e velocizzare il passaggio dal progetto alla realizzazione degli impianti”. “Su questo punto - aggiunge - siamo già al lavoro per intervenire in fase emendativa”. “Come abbiamo ribadito nel corso di un’interrogazione in commissione al Mite - spiega -, servirà anche la rapida adozione dei decreti di attuazione della direttiva Red II. Per aumentare l’autonomia energetica del Paese e tamponare i rincari in bolletta vanno potenziati efficienza energetica, sistemi di accumulo, reti intelligenti e comunità energetiche”. “Dobbiamo lavorare per la cessione del credito d’imposta del pacchetto Transizione 4.0 che può essere utilizzato anche per gli impianti fotovoltaici riconosciuti come ‘beni strumentali’. Anche gli accordi di fornitura di energia elettrica a lungo termine possono essere uno strumento efficace per garantire energia a prezzi competitivi, mettendo le imprese al riparo dalle oscillazioni dei prezzi”, conclude. (Rin)