Regno Unito: Borsa di Londra sospende scambi su 28 titoli collegati a Russia

- La Borsa di Londra (Lse) ha sospeso gli scambi su 28 titoli collegati alla Russia dopo l’attuazione delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina. Lo ha reso noto il quotidiano “The Times”. Lse ha aggiunto che sta "monitorando da vicino" l'impatto del conflitto ed è "attivamente impegnata" con i regolatori e le autorità in tema di sanzioni. L'amministratore delegato della Borsa di Londra, David Schwimmer, ha affermato che la situazione è "molto complessa e in rapido movimento". Gli scambi sono stati sospesi su titoli quali Lukoil, Gazprom, Rosneft, ma anche su Sberbank e sulla compagnia dell’acciaio Novolipetsk Steel. In precedenza erano già stati sospesi gli scambi sulla banca Vtb. Lse ha reso noto anche che la Russia è stata rimossa da alcuni indici internazionali curati dalla sua divisione Ftse Russell. (Rel)