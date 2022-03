Imprese: Sace, nel 2022 profilo creditizio invariato per le geografie avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali geografie avanzate presentano un profilo creditizio sostanzialmente invariato nel 2022. È quanto si legge nella Risk Map 2022 presentata oggi da Sace. Il protrarsi della pandemia, si legge in una nota, non consente ai paesi di muoversi in una direzione di consolidamento dei conti pubblici, seppure alcuni tra quelli più fragili nel 2021 presentino una timida inversione di marcia come la Grecia. Il Covid-19 per le società non finanziarie di alcuni Paesi rende ancora difficile la ripresa come in Austria, Irlanda e Israele. Resilienti Regno Unito e Spagna, grazie anche al rafforzamento delle politiche macro prudenziali, con risultati visibili anche nei contesti a maggiore incertezza nella fase pre-pandemica. (Com)