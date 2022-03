Trasporti: Anasped ed Assocad entrano in Conftrasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anasped, Federazione Nazionale degli Spedizionieri, e l'Assocad, l'Associazione dei Centri di Assistenza Doganale, hanno aderito a Conftrasporto, la confederazione delle imprese del trasporto e della logistica aderente a Confcommercio. Nei giorni scorsi nella sede confederale il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè e il segretario generale Pasquale Russo hanno ricevuto i vertici di Anasped e Assocad, ufficializzando così l'adesione delle due organizzazioni, rappresentative del mondo degli Spedizionieri doganali, al sistema Confederale di Conftrasporto. Nell'incontro le parti hanno ribadito la necessità che le organizzazioni creino un sistema associativo nel quale le singole specificità vengano utilizzate per la condivisione e la realizzazione di progetti comuni in un momento di particolare importanza per la nostra economia e soprattutto per il settore del trasporto e della logistica. Anasped e Assocad sono convinte che con il sostegno di Conftrasporto la loro figura di professionisti/intermediari doganali nel commercio con l'estero sarà ulteriormente valorizzata nell'interesse comune del cambiamento che andrà a concretizzarsi con il Pnrr. Anasped ed Assocad aderiscono a livello europeo alla Confiad Confédération Internationale des Agents en Douane, a livello internazionale alla Ifcba - International Federation of Customs Brokers Associations, mentre a livello nazionale sono membri dell'Uni, Ente Nazionale di Normazione, e della Confetra.(Com)