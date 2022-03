Ucraina: treno con oltre mille profughi lascia la Moldova alla volta della Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno con 1.026 profughi ucraini ha lasciato la Moldova per andare in Romania. Lo riferisce la Polizia di frontiera moldava in un comunicato. "Il treno con 11 vagoni è pieno ed è messo a disposizione dei profughi dalle autorità della Moldova e della Romania. Ora è in viaggio verso Ungheni, cittadina al confine tra la Romania e la Moldova. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia 136.386 cittadini ucraini sono entrati nel territorio moldavo", si legge nel comunicato. La polizia di frontiera della Moldova ha annunciato questa mattina un aumento del flusso di rifugiati in diversi valichi del confine di Stato. (Rob)