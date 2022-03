Ucraina: Ikea sospende tutte le operazioni in Russia e Bielorussia, riflessi su 15 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ikea ha deciso di sospendere tutte le operazioni di produzione di Ikea in Russia e tutte le esportazioni e le importazioni in entrata e in uscita da Russia e Bielorussia. È quanto si legge in una nota pubblicata dalla multinazionale svedese del settore mobili, arredamento e oggettistica, secondo cui tale decisione è legata alla “devastante guerra in Ucraina”, definita “una tragedia umana”. “Le azioni immediate del gruppo Ikea sono state di sostenere la sicurezza personale e la protezione dei colleghi e delle loro famiglie, e continueremo a farlo. La guerra ha già avuto un enorme impatto umano. Sta inoltre provocando gravi interruzioni della catena di approvvigionamento e delle condizioni commerciali. Per tutti questi motivi, i gruppi aziendali hanno deciso di sospendere temporaneamente le operazioni di Ikea in Russia”, si legge nella nota. (segue) (Sts)