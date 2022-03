Ucraina: Ikea sospende tutte le operazioni in Russia e Bielorussia, riflessi su 15 mila dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ikea ha preso la decisione di sospendere tutte le operazioni retail in Russia, mentre il centro commerciale Mega continuerà ad essere aperto per garantire che le molte persone in Russia abbiano accesso alle loro necessità quotidiane e agli elementi essenziali come cibo, generi alimentari e farmacie. Queste decisioni hanno un impatto diretto sui 15 mila collaboratori di Ikea. Le ambizioni dei gruppi aziendali sono a lungo termine e abbiamo assicurato occupazione e stabilità del reddito per l'immediato futuro e forniamo supporto a loro e alle loro famiglie nella regione. Diverse iniziative sono già state avviate all’interno di Ikea, insieme a organizzazioni umanitarie consolidate, per assistere le persone colpite con soccorsi di emergenza nelle regioni più bisognose”, si legge nella nota. (Sts)