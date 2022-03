Milano: al Giardino del Monte Stella consegna di onorificenze per la decima giornata europea dei Giusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, al giardino dei Giusti di Milano, la premiazione dei nuovi Giusti al Giardino del Monte Stella, in occasione della decima Giornata Europea dei Giusti. Ad essere onorate, dopo i discorsi introduttivi del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente di Gariwo Gabriele Nissim, sono state sei figure: Raphael Lemkin, il grande giurista che ha formulato la definizione di genocidio e l'ha imposta al mondo; Henry Morgenthau, l'ambasciatore americano che denunciò il genocidio e aiutò i profughi armeni; Aristides de Sousa Mendes, il console portoghese che aiutò gli ebrei a lasciare la Francia; Evgenija Solomonovna Ginzburg, la testimone che raccontò il suo viaggio nella vertigine del Gulag; Godeliève Mukasarasi, la sopravvissuta al genocidio in Ruanda che collaborò nel processo Akayesu contribuendo alla prima condanna al mondo per genocidio; Ilham Tohti, condannato all'ergastolo in Cina per la difesa dei diritti degli uiguri. Durante la cerimonia, poi, sono state consegnate le pergamene in onore dei Giusti segnalati dalla società civile: Achille Castelli, imprenditore comasco che salvò antifascisti ed ebrei nascondendoli in casa propria; il Patriarca Kiril di Bulgaria - Konstantin Markov Konstantinov -, che difese gli ebrei contribuendo a impedire la deportazione; Giulia Galletti Stiffoni, che accolse gli ebrei perseguitati nella sua casa. Le onorificenze alla memoria sono state date a Gérald Mendes, nipote del diplomatico portoghese Sousa Mendes; Godeliève Mukasarasi, Giusta onorata, sopravvissuta al genocidio in Ruanda; Laura Rossi, professoressa associata di letteratura russa presso l'Università degli Studi di Milano e socia di Memorial Italia; Dolkun Isa, presidente del World Uyghur Congress; Christopher London, storico dell'arte e discendente di Henry Morgenthau; Duccio Castelli, nipote di Achille Castelli; Tanya Dimirtova, Console Generale di Bulgaria in Italia; Caterina Stiffoni Berengo Gardin, figlia di Giulia Galletti Stiffoni. (segue) (Rem)