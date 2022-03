Milano: al Giardino del Monte Stella consegna di onorificenze per la decima giornata europea dei Giusti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati, poi, più spazi di riflessione anche su quello che sta accadendo in Ucraina. "Noi celebriamo quest'anno il decennale della giornata europea dei Giusti in una delle più gravi crisi che sta vivendo l'Europa - ha spiegato Nissim a margine della cerimonia -. Improvvisamente qualcuno ha deciso di invadere un Paese e tutti i nostri riferimenti sono caduti perché nessuno si aspettava quello che ora sta succedendo. È proprio in questi momenti di crisi che comprendiamo il valore delle persone giuste. Oggi credo che ci siano persone giuste in Ucraina, perché rischiare la vita di fronte a una potenza che vuole distruggere il Paese. Penso ai ragazzi, che sono nelle città e che si preparano a resistere. Penso che sono persone che si sono assunte una responsabilità, ma ci sono anche ragazzi in Russia che hanno manifestato in città contro la guerra". "L'Europa è espressione viva di un'unica famiglia di popoli – ha affermato nel suo discorso il sindaco Sala -. Oggi non possiamo non pensare alle violenze che subiscono gli ucraini, un'aggressione che sembra ingiustificabile. Sembra assurdo parlare di questa guerra, così vicina alla Seconda guerra mondiale, che si riaffaccia alle porte europee, come abbiamo fatto a dimenticarci di tutto? La risposta dell'Europa per la pace è stata compatta e questo ci rende orgogliosi". (Rem)