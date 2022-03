Spagna: ministra Diaz, nessuna crisi governo, che è più che mai unito e coordinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel governo di coalizione spagnolo non c'è nessuna crisi dovuta alla decisione di inviare armi in Ucraina ed è "più unito che mai e coordinato". Lo ha affermato la ministra del Lavoro ed esponente di Unidas Podemos (Up), Yolanda Diaz, in un'intervista a "Canal Sur Television". La ministra ha aggiunto che l'esecutivo "parla con una sola voce", quella del presidente Pedro Sanchez. "Ovviamente ci sono molti dubbi e diverse sensibilità, ma il governo agisce con una sola voce, specialmente in una situazione così complicata con un'illegittima invasione dell'Ucraina", ha chiarito Diaz, che ha commentato i malumori espressi da diversi esponenti di Up dopo la decisione del governo di Madrid di sostenere militarmente Kiev. "È chiaro chi è responsabile della politica estera e che il governo parla per il presidente", ha sottolineato la ministra, spiegando che i canali diplomatici non sono stati interrotti. (segue) (Spm)