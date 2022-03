Spagna: ministra Diaz, nessuna crisi governo, che è più che mai unito e coordinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Spagna sta lavorando in coordinamento con le Nazioni Unite e le autorità europee, ma non possiamo dimenticare che il popolo ucraino viene attaccato. Ci sono già mezzo milione di rifugiati e gli ucraini hanno il diritto legittimo di difendersi", ha detto l'esponente di Up. Per quanto riguarda il presidente della Galizia, Alberto Nunez Feijoo, che prenderà le redini del Partito popolare (Pp) spagnolo dopo la crisi interna che ha portato alla caduta del presidente Pablo Casado, Diaz sostiene che la crisi del partito conservatore non è di "leadership" ma di "progetto politico". Per l'esponente del governo "la grande domanda è se Feijoo può ristabilire la destra in questo Paese e dissociarla dall'estrema destra. La chiave è se permetterà a Vox di governare in Castiglia e Leon o no, e se il Pp imiterà Vox", ha detto Diaz. (Spm)