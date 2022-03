Cultura: Carbonaro (M5s), nuova legge riconosce centralità patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Parlamento ha dato il via libera a un provvedimento che riforma in profondità le disposizioni sui reati contro il patrimonio culturale, riconoscendo centralità ai nostri straordinari beni artistici, culturali e paesaggistici. La legge, tra le altre cose, introduce nuove fattispecie di reati, inasprisce le pene per chi li commette e ci consente di avere finalmente una disciplina organica, un quadro normativo coerente anche con la Convenzione di Nicosia". Lo afferma Alessandra Carbonaro, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Tra meno di un mese - prosegue - la Convenzione di Nicosia, firmata nel 2017, entrerà in vigore nel nostro Paese e, grazie al lavoro portato avanti in Parlamento negli ultimi anni, avremo gli strumenti normativi adeguati ad attuarla. Stiamo compiendo un passo in avanti molto importante, rendendo il sistema di protezione dei nostri beni culturali più efficiente e, di conseguenza, riconoscendo maggiormente il valore del patrimonio che possediamo".(Rin)