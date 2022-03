Energia: Corbetta (Lega), sì a nucleare ed estrazione gas, appello al governo per diversificare fonti energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera in Commissione Ambiente del Pirellone al documento relativo al Programma di lavoro della Commissione Ue per l'anno 2022. Sono state approvate le osservazioni al documento presentate dal consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. "Lanciamo un appello al governo per implementare e diversificare le fonti energetiche - ha commentato il relatore del provvedimento Corbetta -, diciamo sì al nucleare di ultima generazione, all'estrazione di gas nell'Adriatico e a nuovi termovalorizzatori nelle aree del Paese oggi sprovviste, sul modello vincente già presente da anni in Lombardia". "Nel caso dell'estrazione di gas - ha proseguito Corbetta -, basterebbe aggiornare gli impianti dei giacimenti ancora attivi e riattivare le riserve ferme da anni per ottenere buoni risultati. È tempo di superare i no ideologici di stampo grillino che hanno portato a risultati nefasti per il nostro Paese. L'Italia del domani, di pari passo al potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili, si costruisce avendo coraggio e prendendo scelte nell'interesse nazionale e delle future generazioni". "In caso contrario continueremo a essere il Paese che più dipende energeticamente dagli altri stati, l'unico del G8 senza energia nucleare, subendo in maniera passiva la variazione dei prezzi con gli effetti che cittadini e imprese stanno vivendo sulla loro pelle", ha terminato il relatore del provvedimento. (Com)