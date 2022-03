Piemonte: Martinetti (M5s) presenta in III Commissione le coltivazioni agricole sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coltivazione acquaponica, invece, combina il sistema di coltivazione idroponica e l’acquacoltura. Quest’ultima è l’attività umana, differente dalla pesca, finalizzata alla produzione controllata di organismi acquatici come pesci, molluschi, crostacei e alghe, per produrre naturalmente il fertilizzante necessario per la coltivazione delle piante in assenza di terra", ha concluso Martinetti. La Commissione ha stabilito per il 25 marzo le consultazioni online per le osservazioni e le eventuali proposte di tutti i soggetti interessati. (Rpi)