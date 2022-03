© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte a Boscoreale (Napoli), i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti nei pressi di due serre per un incendio. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo che ha interessato le serre per la coltivazione dei fiori. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. (ren)