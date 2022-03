Paralimpiadi: Xi parteciperà domani a cerimonia d'apertura a Pechino 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali 2022 domani, 4 febbraio, presso lo stadio nazionale di Pechino. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Gli atleti si sfideranno in cinque sport e sei discipline divise in 78 competizioni fino al 13 marzo prossimo, negli impianti di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. I comitati paralimpici che prenderanno parte alle competizioni saranno 49, eguagliando il record stabilito ai XII Giochi paralimpici invernali del 2018. In considerazione dell'attuale situazione in Ucraina, il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha deciso di vietare la partecipazione degli atleti provenienti da Russia e Bielorussia. "A seguito di una riunione convocata appositamente, il consiglio di amministrazione dell'Ipc ha deciso di rifiutare le iscrizioni federazioni atletiche di Russia e Bielorussia ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Ciò significa che i para-atleti di questi Paesi non potranno più partecipare ai Giochi che si sono aperti il 4 marzo 2022", si legge in una nota. La decisione è stata prevedibilmente contestata dal Comitato paralimpico russo, che si riserva il diritto di impugnarla presso la Corte arbitrale dello sport.(Cip)