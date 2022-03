Giappone: ex premier Abe torna a sollecitare dibattito sulla condivisione nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha aggiunto l'ex premier, "è del tutto naturale discutere di come proteggere l'indipendenza del nostro popolo e del Giappone nel contesto della realtà in cui ci troviamo a vivere". Abe ha anche precisato che affrontare la questione a livello di partito è "del tutto differente" dal discuterla a livello di politiche governative. Nei giorni scorso il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha più volte precisato che l'ipotesi di una adesione del Paese a un accordo di condivisione nucleare con gli Stati Uniti è estranea al dibattito all'interno del governo. In favore di un dibattito in tal senso si è però già espresso un partito conservatore giapponese, il Partito dell'innovazione del Giappone (Nihon Ishin no Kai), che proprio oggi, 3 marzo, ha presentato una proposta di discussione al ministro degli Esteri Yoshimasa Hayashi. (Git)