Africa: Sace, in regione subsahariana pesa incertezza politica, bene Costa d’Avorio

- La regione dell’Africa subsahariana anche quest’anno presenta casi in cui il quadro delle finanze pubbliche si riflette negativamente sugli “score” in termini di rischio di credito, come ad esempio il Kenya (da 71 a 75) che si avvicina alle incerte elezioni presidenziali del prossimo agosto con un’economia colpita dagli effetti della pandemia sul settore turistico, una situazione debitoria deteriorata e dei conti fragili con l’estero. È quanto si legge nella Risk Map 2022 presentata oggi da Sace. Il Ghana (stabile a 70), con un debito pubblico ai limiti della sostenibilità, paga una difficile governabilità del Paese, con un esecutivo che manca di un pieno supporto della maggioranza parlamentare e che quindi è rallentato nel processo di un adeguato consolidamento dei conti pubblici. Il conflitto tra forze governative e i secessionisti in Etiopia, che sale da 75 a 88, sta determinando impatti negativi sull’economia, sulla popolazione e sulle già deboli finanze pubbliche, interrompendo di fatto i progressi della ristrutturazione del debito estero delineato in sede G20; mentre la Costa d’Avorio è tra le realtà più vivaci grazie anche alla riforma fiscale che incentiva l’afflusso di capitali esteri nei settori strategici. (Com)