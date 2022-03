Cultura: Mic propone viaggio tra i manoscritti miniati dell'Abbazia di Farfa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi la Biblioteca possiede un patrimonio di circa cinquantamila volumi, tra cui ottomila volumi del fondo storico e un fondo manoscritti che ne conta 350 in volumi e 234 sciolti. E poi 46 incunaboli, 581 cinquecentine e 2.198 opuscoli, oltre a circa duecento titoli di periodici italiani e stranieri. "Per la mole del materiale librario depositato abbiamo realizzato un ampliamento della Biblioteca stessa, che è quasi ultimato, e un riordino di tutto il materiale. Il nostro patrimonio - spiega il direttore nel video - non è solo custodito come un cimelio, ma lo rendiamo disponibile agli studiosi, e a tutti quegli studenti che vogliono venire qui per approfondire alcune materie". Le opere più significative della Biblioteca sono fruibili grazie a una sala espositiva che viene resa accessibile anche al pubblico attraverso visite guidate. "E per le scolaresche - conclude Don Gargiulo - organizziamo anche dei laboratori di scrittura che si sono interrotti a causa della pandemia, ma che certamente presto rifioriranno". (segue) (Com)