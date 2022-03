Vaticano: Papa Francesco visiterà Congo e Sud Sudan a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco torna in Africa: dal 2 al 7 luglio si recherà in Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan. Lo ha annunciato la sala stampa vaticana con una nota. "Accogliendo l'invito dei rispettivi capi di Stato e dei vescovi, il Santo Padre Francesco compirà un Viaggio apostolico nella Repubblica democratica del Congo dal 2 al 5 luglio prossimi, visitando le città di Kinshasa e Goma, e in Sud Sudan dal 5 al 7 luglio, recandosi a Giuba. Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo", scrive il direttore della sala stampa Matteo Bruni. (Civ)