Medio Oriente: Sace, migliora il profilo creditizio della regione, rallenta il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Medio Oriente e Nord Africa ha registrato un generale miglioramento in termini di rischio di credito, grazie ad alcune situazioni economiche piuttosto resilienti: è il caso dell’Arabia Saudita, che pur vivendo in un contesto teso dal punto di vista delle relazioni internazionali mantiene una traiettoria positiva (da 37 a 33), grazie al consolidamento dei conti pubblici e alle disponibilità finanziarie rilanciate dall’incremento dei prezzi delle commodity energetiche. È quanto si legge nella Risk Map 2022 presentata oggi da Sace. Il timido recupero dei flussi turistici, favoriti anche da Expo Dubai 2022, è all’origine del miglioramento degli Emirati Arabi Uniti (da 38 a 36), ma permane ancora qualche fragilità nel settore corporate e nell’immobiliare dell’emirato di Dubai. Stabile a 60 è il Marocco grazie alla solidità istituzionale e alla ripresa economica con prospettive positive sul turismo e sull’andamento al rialzo dei prezzi dei fertilizzanti. Stabile a 78 e pronto a cogliere opportunità di ripresa l’Egitto grazie al recupero della domanda globale, alla ripresa degli scambi commerciali e un timido ritorno del turismo. In controtendenza la Tunisia, che sale a 90 da 86: la crisi istituzionale ha acuito le fragilità collegate all’elevato debito. (Com)