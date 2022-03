Ucraina: Lavrov, Kiev e la Nato stanno parlando della possibilità di una guerra nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ed il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno rilasciato dichiarazioni sulla possibilità di una guerra nucleare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un briefing. Il diplomatico ha aggiunto che le condizioni per l'uso di armi nucleari da parte della Russia sono descritte nella dottrina militare e che in Ucraina non c'è alcuna "escalation per il bene della de-escalation", come affermano gli "analisti occidentali". (Rum)