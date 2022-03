© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piergiorgio Giacovazzo del Tg2-Rai, unico giornalista italiano rimasto a Kiev, merita un plauso particolare per il coraggio e la professionalità, come tutti i giornalisti Rai e non che si trovano in territorio di guerra in Ucraina. Un lavoro fondamentale per l'informazione". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. (Rin)