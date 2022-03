Mobilità: Lancellotti (CG), bene impegno assessore Roma su buoni taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno preso dall'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, il quale ha annunciato lo sblocco dei pagamenti sui voucher taxi "è un fatto concreto che finalmente avvicina alla soluzione che l'intera categoria attendeva da tempo". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina della lista Civica Gualtieri, Elisabetta Lancellotti. "Un cambio di passo della giunta Gualtieri -. Un ringraziamento particolare al personale del dipartimento Mobilità e di Roma servizi per la mobilità che ha lavorato alle verifiche del caso smaltendo con efficacia gli arretrati. Su richiesta della categoria stiamo lavorando a un ampliamento degli stalli taxi nei punti di maggior afflusso utenti e a breve verrà anche attivato uno sportello aperto al pubblico presso l'agenzia della Mobilità per disbrigare quelle pratiche urgenti come l'immissione in servizio, veicoli sostitutivi e iscrizione al Chiama taxi 060609. Infine - conclude la consigliera Lancellotti - desidero ringraziare il comandante della polizia locale di Roma Capitale e tutto il gruppo Pronto intervento traffico per l'importante azione di controllo messa in campo su Roma e in particolare agli arrivi internazionali di Fiumicino per combattere tutti quei fenomeni di abusivismo nel settore taxi e ncc. Un'azione di contrasto agli irregolari che è stata possibile grazie alla sensibilità del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e all'impegno dell'assessore al Turismo Alessandro Onorato". (Com)