Germania: cittadino russo accusato di preparare l'omicidio di un oppositore ceceno

- La Procura generale federale (Gba) ha accusato un cittadino russo, arrestato il primo gennaio 2021 in Germania, di preparare l'omicidio di un oppositore ceceno in esilio a Berlino. A commissionare il delitto sarebbe stato un funzionario dei servizi di sicurezza della Cecenia, vicino al presidente de Paese Ramzan Kadyrov. L'accusato avrebbe ottenuto un'arma, con silenziatore e munizioni, e avrebbe spiato sia l'obiettivo sia suo fratello. I due sono critici di Kadyrov e sostenitori di una Cecenia indipendente. A compiere l'omicidio sarebbe stato un assassino assoldato dall'apparato di sicurezza ceceno. Secondo il Gba, l'uomo avrebbe accettato l'incarico “soltanto per paura di rappresaglie”. A settembre del 2020, l'accusato avrebbe incontrato il killer in Cecenia e lo avrebbe portato di nascosto in Germania. Entrambi si sarebbero esercitati al tiro e avrebbero ulteriormente spiato l'abitazione dei bersagli. L'arrestato è formalmente accusato di aver accettato di commettere un omicidio, di preparazione di un attentato e di violazione della legge sulle armi in vigore in Germania (Geb)