Ucraina: Letta, Italia ed Europa non sono in guerra e russi non sono nemici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non è in guerra e i russi non sono i nemici. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, incontrando la stampa al Parlamento europeo. "L'Italia non è in guerra, l'Europa non è in guerra, i nostri Paesi non sono in guerra con la Russia. Questo è importante dirlo con grande forza. Aggiungo anche che la Russia non è il presidente Vladimir Putin, i russi non sono i nostri nemici", ha detto. "E' molto importante per evitare che si entri in una spirale dalla quale è molto difficile uscire", ha sottolineato il segretario. "Crediamo che vada assolutamente protetta la libertà e l'incolumità del popolo ucraino. Credo che il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento europeo abbia rappresentanto una svolta nella storia europea e credo abbia consegnato al Parlamento europeo quello che è sempre stato il sogno di David Sassoli e quello per il quale abbiamo sempre lottato: fare del Parlamento europeo la casa della democrazia europea" perché in quel momento "tutti i leader delle istituzioni europee sono venuti e l'Europa è stata al centro del mondo perché il suo Parlamento è stato al centro del mondo", ha proseguito Letta. Il segretario ha ribadito il suo appello ai leader europei all'unità e alla determinazione di "una Europa portatrice di pace". Letta ha ricordato che domenica parteciperà alla manifestazione della comunità ucraina e ha sottolineato "il sostegno, con tutti i nostri sindaci, gli amministratori locali, i circoli, le sezioni, agli aiuti umanitari, all'assistenza dei profughi, all'invio di medicinali e tende". (Beb)