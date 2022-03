Sardegna: Cna, all'Isola meno risorse statali per contrastare effetti pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è fra le regioni italiane che hanno beneficiato di meno delle agevolazioni rese disponibili dallo Stato, tra marzo 2020 e maggio 2021, per contrastare gli effetti della pandemia. Lo si evince da un'analisi del centro studi di Cna, secondo la quale nel 2020 sono stati erogati alle imprese dell'Isola 1,6 miliardi di euro, per un totale di 69.755 aiuti, con una cifra media inferiore ai 23mila euro, a fronte dei circa 30mila della media nazionale. Secondo lo studio della Cna, nei due anni di pandemia l'Isola è andata incontro ad un calo del Prodotto interno lordo, pari a circa il doppio di quello medio nazionale e superiore anche a quello registrato in tutto il Sud del Paese. Inoltre le imprese sarda si sono viste attribuire appena 240 mila euro per incentivare la produzione di attrezzature mediche e mascherine e 2,5 milioni a titolo di sostegno delle imprese che partecipano in attività e operazioni internazionali. (segue) (Rsc)