Sardegna: Cna, all'Isola meno risorse statali per contrastare effetti pandemia (2)

- Nessuna agevolazione, invece, è stata prevista per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese. Tramite “Garanzia Italia” sono invece arrivate agevolazioni per 370 milioni, pari al 2,2 per cento del totale nazionale. “Le imprese sarde hanno prediletto le garanzie, ma questo non basta per recuperare il gap prodotto dalla crisi pandemica – hanno spiegato Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario Cna Sardegna - Mettendo in relazione il rapporto tra investimento ed erogazioni con l'incidenza delle agevolazioni sul Pil regionale, la ricerca indica che le imprese regionali hanno molti margini per generare gli investimenti e rendere più efficiente la gestione delle risorse disponibili”. (Rsc)