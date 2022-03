Ucraina: treno per la pace sulla Metro A di Roma, i vagoni diventano gialli e blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da arancione a giallo e blu: un treno della linea A della metropolitana romana cambia colore a sostegno della popolazione ucraina. Tra i sedili e le pareti dei vagoni la parola "Pace" è riportata in due lingue: italiano e ucraino. “Sulla linea A della metropolitana di Roma Capitale viaggia un treno vestito con i colori della bandiera Ucraina per esprimere la nostra solidarietà nei confronti di tutto il popolo ucraino e dire basta alla guerra”, spiega Atac in un messaggio su Facebook.(Rer)