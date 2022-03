Ucraina: presidente romeno Iohannis, rendere operativo al più presto hub umanitario in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha discusso con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dell'intensificazione del sostegno all'Ucraina. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si trova in visita a Bucarest. Iohannis ha sottolineato che si sta lavorando per rendere operativo quanto prima in Romania un hub umanitario per raccogliere e trasportare donazioni in Ucraina. "Abbiamo parlato di rafforzare il sostegno umanitario, in particolare all'Ucraina. Vorrei ringraziare la presidente della Commissione europea per il suo sostegno nella creazione di una struttura logistica in Romania, un cosiddetto hub umanitario, un centro per la raccolta e il trasporto di aiuti umanitari internazionali in Ucraina. Stiamo lavorando per l'operatività di questo centro il prima possibile", ha affermato il capo dello Stato. (Rob)