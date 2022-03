© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina sono arrivati i primi 16 mila volontari esteri per combattere "e difendere la nostra libertà". Lo ha affermato in un videomessaggio alla nazione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina riceve armi ogni giorno dai nostri partner, da veri amici. Ogni giorno arrivano armi sempre più potenti", ha dichiarato poi il capo dello Stato. (Kiu)