Ucraina-Corea del Sud: colloquio fra Zelensky ringrazia omologo Moon per sostegno contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymy Zelensky, ha parlato con l’omologo della Corea del Sud, Moon Jae-in. Come riferito su Twitter, Zelensky ha riferito all’omologo sulla resistenza ucraina all’offensiva militare russa e sui crimini commessi nella prima settimana di conflitto. “Ho ringraziato la Corea del Sud per aver sostenuto l’Ucraina e imposto sanzioni. Continueremo a lavorare insieme costruendo una coalizione contro la guerra in tutto il mondo”, ha scritto Zelensky. (Kiu)