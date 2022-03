Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca bosniaca Asa Bank sta diventando "la più grande" realtà creditizia nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana) grazie all'acquisizione della controllata di Sberbank. Lo ha detto l'amministratore delegato di Asa Bank, Samir Mustafic, all'emittente "N1". L'acquisto, ha aggiunto Mustafic, "è stato un grande passo avanti" nel settore bancario. "Una banca locale con capitale locale occupa una posizione importante per le imprese. Quando abbiamo visto che i clienti avevano perso fiducia, abbiamo deciso di assumerci la responsabilità di diventare la più grande banca locale e la terza all'interno del sistema bancario (nazionale bosniaco)", ha osservato l'amministratore delegato. "Sberbank è una cosa del passato. Ad oggi è Asa Bank d.d. e da lunedì sarà integrata in Asa Bank", ha aggiunto Mustafic. Secondo l'amministratore delegato, infine, i rapporti contrattuali con i clienti esistenti non cambieranno e nessuno dei dipendenti sarà licenziato. (segue) (Seb)