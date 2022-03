Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito bosniaco Asa Bank ha rilevato il ramo della russa Sberbank operante nella Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina). Secondo una nota diramata da Asa Bank, l'annuncio è stato dato nella serata del primo marzo. Il presidente del consiglio di amministrazione di Asa Bank, Samir Mustafic, ha affermato che con questa acquisizione l'istituto diventerà la terza banca più grande della Bosnia Erzegovina. I dipendenti di Sberbank, ha aggiunto, rimarranno a lavorare in Asa Bank e i clienti di Sberbank non hanno motivo di preoccuparsi. "È logico che se Nlb banka acquista Sberbank in Slovenia, Postanska banka in Croazia, AIK banka in Serbia, allora anche in Bosnia Erzegovina il capitale interno intervenga. Noi in questo Paese prendiamo la responsabilità nelle nostre mani, per rafforzarci ed essere un fattore l'uno per l'altro di stabilità e sostegno", ha affermato Mustafic secondo la nota dell'istituto di credito. (segue) (Seb)