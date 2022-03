Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione è stata preceduta il 27 febbraio dall'assunzione del controllo di Sberbank nella Federazione da parte dell'Agenzia bancaria della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana). "Lo stiamo facendo per proteggere i clienti, i nostri cittadini, le aziende e lo Stato. Queste misure non sono dirette contro nessuno. Hanno l'obiettivo di proteggere la Bosnia Erzegovina", ha affermato il 27 febbraio il direttore dell'Agenzia, Jasmin Mahmuzic, aggiungendo che l'istituto bancario "è sano, con liquidità" e che quindi l'Agenzia non vuole che dei fattori esterni possano mettere a repentaglio le attività dell'istituto. Un analogo annuncio è stato fatto quasi in contemporanea dall'Agenzia bancaria della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), la quale ha assunto la gestione dell'istituto di credito all'interno del territorio dell'entità. "A causa delle nuove sanzioni finanziarie dell'Unione europea contro la Russia, e quindi contro le istituzioni finanziarie di quel Paese inclusa Sberbank che opera in Repubblica Srpska, l'Agenzia bancaria della Repubblica Srpska ha utilizzato i suoi poteri legali di supervisore e ha deciso di revocare il diritto di voto alla proprietà di Sberbank Banja Luka. Con questo atto l'Agenzia e la Repubblica Srpska assumono la gestione di questa banca", ha affermato il 27 febbraio Srdjan Suput, membro dell'Agenzia dell'entità, per l'emittente "Rtrs". Il 28 febbraio il governo dell'entità della Repubblica Srpska ha annunciato che avrebbe rilevato la proprietà di Sberbank AD Banja Luka. (segue) (Seb)