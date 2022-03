Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione di Sberbank nel gruppo Nlb " porterà probabilmente qualche filiale in meno e meno dipendenti", ha aggiunto, ma non è ancora possibile parlare di numeri. Secondo Brodnjak, dopo l'acquisizione di Sberbank, Nlb sarà di nuovo la più grande realtà bancaria nazionale in termini di asset totali, controllando circa il 30 per cento del mercato. Brodnjak non ha voluto rivelare il prezzo di acquisto per la sussidiaria slovena di Sberbank. Alla domanda su quanti clienti ha perso Sberbank negli ultimi giorni, il presidente del consiglio di amministrazione di Nlb ha risposto che si tratta di "diverse centinaia di conti". Le filiali di Sberbank hanno riaperto ieri, registrando delle code di clienti in attesa davanti ad alcune filiali di Lubiana. (segue) (Seb)