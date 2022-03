Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Croazia, è stata la Banca delle Poste croate (Hpb) ad acquisire la controllata dell'istituto di credito russo Sberbank. "I soldi dei clienti sono di nuovo al sicuro e le condizioni per fare affari rimangono invariate", ha affermato Hpb in un comunicato stampa, aggiungendo che ieri (due marzo) a mezzogiorno gli sportelli di Sberbank hanno riaperto per riprendere le normali operazioni come parte di Hpb. La Banca centrale croata ha confermato il trasferimento dell'intero pacchetto azionario, comprendente 615.623 azioni, da Sberbank alla Banca delle Poste croate, con un'operazione del valore di 71 milioni di kune (circa 9,4 milioni di euro). L'acquisizione arriva dopo una direttiva del Comitato di risoluzione unico, autorità di risoluzione delle crisi dell'Unione bancaria europea. La direttiva ha disposto lo smantellamento delle controllate di alcune banche di proprietà russa nell'Ue a seguito delle sanzioni alla Russia e ai problemi di liquidità derivanti. (segue) (Seb)