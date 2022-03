Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione del ramo croato di Sberbank è stata confermata ieri in una conferenza stampa tenuta dal premier di Zagabria Andrej Plenkovic, dal governatore della Banca centrale croata Boris Vujcic e dal ministro delle Finanze Zdravko Maric. Vujcic ha dichiarato che "se la banca fosse stata autorizzata a fallire", il governo sarebbe stato costretto a pagare ai clienti circa 8 miliardi di kune (un miliardo di euro) per i depositi persi. Il 28 febbraio è stata imposta una moratoria della durata di due giorni su prelievi e pagamenti. "Una delle conseguenze dell'invasione (russa in Ucraina) è stato l'annuncio della Banca centrale che Sberbank, ovvero le sue banche sussidiarie in Slovenia e Croazia, potrebbero fallire. Noi qui in Croazia da giovedì e venerdì abbiamo notato che molte casse di risparmio e partner che hanno fondi in queste filiali hanno iniziato a ritirare il loro denaro. Grazie alla moratoria, la situazione si è calmata", ha detto ieri Plenkovic. (segue) (Seb)