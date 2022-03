Bosnia: amministratore delegato Asa bank, con acquisto Sberbank siamo la maggiore realtà (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze Maric ha dichiarato che la situazione "ha richiesto davvero una risposta tempestiva e decisa da parte di tutti". "Siamo consapevoli che i giorni passati dai clienti di Sberbank non sono stati dei più facili e la paura e il nervosismo sono comprensibili. Abbiamo cercato di inviare messaggi rassicuranti. È un processo piuttosto complesso, ma in ogni caso il governo croato e lo Stato croato si sono impegnati per il sistema finanziario, i cittadini, i risparmiatori e hanno deciso una mossa tempestiva", ha dichiarato Maric. (Seb)