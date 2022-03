Covid: Fondazione Gimbe, in discesa nuovi casi -21,1 e decessi -18,6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra un ulteriore calo dei tamponi totali (-12,7 per cento): da 3.303.720 della settimana 16-22 febbraio a 2.885.324 della settimana 23 febbraio-1 marzo 2022. In particolare i tamponi rapidi si sono ridotti del 13,3 per cento(-330.453) e quelli molecolari del 10,7 per cento (-87.943). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività dei tamponi molecolari passa dall’11,1 per cento al 9 per cento, mentre per gli antigenici rapidi dal 10,4 per cento al 9,8 per cento. Ospedalizzazioni. "Si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali – ha affermato Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – dove i posti letto occupati da pazienti COVID diminuiscono sia in area medica (-20 per cento) che in terapia intensiva (-21 per cento)". In particolare, in area critica dal picco di 1.717 del 17 gennaio i ricoveri scendono a 708 il 1° marzo; in area medica dal picco di 19.913 del 31 gennaio a 10.456 il 1° marzo. Al 1° marzo il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è del 16 per cento in area medica e del 7,4 per cento in area critica. Ad eccezione di Emilia-Romagna, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto, tutte le Regioni superano la soglia del 15 per cento in area medica; Lazio e Sardegna vanno oltre la soglia del 10 per cento in area critica . "Si conferma un’ulteriore riduzione degli ingressi giornalieri in terapia intensiva – ha puntualizzato Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – la cui media mobile a 7 giorni scende a 54 ingressi/die rispetto ai 66 della settimana precedente" .Decessi. Diminuiscono ancora i decessi: 1.488 negli ultimi 7 giorni (di cui 122 riferiti a periodi precedenti), con una media di 213 al giorno rispetto ai 261 della settimana precedente. (ren)