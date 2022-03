Ucraina: Lavrov, credo che Zelensky sia un neonazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è un neonazista. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante un'intervista ai media russi e stranieri. Inoltre il diplomatico ha aggiunto che dalla parte del "regime di Kiev" stanno combattendo dei veri assassini. Secondo lui, l'Occidente sta cercando in tutti i modi di chiudere qualsiasi fonte di informazione dalla Russia sulla situazione in Ucraina, in particolare su come si comportano i battaglioni nazionalisti ucraini durante la ritirata, ovvero come "saccheggiatori e rapinatori". (Rum)