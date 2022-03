Veneto: Antonelli (Upi), la riforma degli enti locali è necessaria e urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le province sono in un limbo e devono rientrare nella riforma complessiva degli enti locali. Bisogna superare le norme provocatorie della legge 56, consolidarne le funzioni anche nei confronti delle Città metropolitane, costruendo un ente diverso da quello che esisteva fino al 2014, facendo in modo che sia a servizio dei Comuni, ad esempio come stazione appaltante, sull’esempio virtuoso di quanto accade a Treviso”. Lo ha detto Piero Antonelli, direttore generale Unione Province d'Italia, partecipando al convegno “La riforma del Testo Unico degli Enti Locali” a Treviso. Secondo Antonelli la riforma degli enti locali è necessaria, urgente e va approvata entro la fine della legislatura.(Rev)