Sardegna: donne manager, Isola in ritardo rispetto al resto d'Italia

- La Sardegna è appena quintultima nella classifica italiana per numero di donne manager nel 2020. Lo si evince dal Rapporto Donne di Managerialità sui dirigenti privati pubblicato come ogni anno in occasione della Festa della Donna con un'elaborazione dei dati Inps. Le donne sono 71 su un totale di 321 dirigenti che operano nelle aziende private, l'11,4 per cento del totale. Nella classifica delle province Cagliari con 42 dirigenti donna è 49esima, meglio di Sassari che ne ha 17 ed è al numero 76. Oristano ne ha solo 8 ed è al numero 93. Nuoro, con solo 4 manager donne, è 101 esima in Italia. In Sardegna nel 2020 le donne manager sono cresciute del 18,3 per cento rispetto al 2019, mentre il numero totale dei dirigenti è aumentato solo del 2,08 per cento. (Rsc)